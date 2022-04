1 Ein Ad-hoc-Jugendchor aus Mitgliedern der Mädchenkantorei Auferstehung Christi und den Münstersängerknaben hat unter der Leitung von Lisa Hummel-Gross die Leidensgeschichte mit den Sprecheinlagen des Volkes und einigen Chorälen musikalisch eindrucksvoll verstärkt. Foto: Hildebrand

Rottweil - Bei der Karfreitagsliturgie standen die Leidensgeschichte, die Fürbitten und die Verehrung des Kreuzes im Mittelpunkt der Feierstunde. Ein Ad-hoc-Jugendchor aus Mitgliedern der Mädchenkantorei Auferstehung Christi und den Münstersängerknaben hat unter der Leitung von Lisa Hummel-Gross die Leidensgeschichte mit den Sprecheinlagen des Volkes und einigen Chorälen musikalisch eindrucksvoll verstärkt.

Feier der Osternacht

Mit der Feier der Osternacht begann das Fest von der Auferstehung des Herrn. Bei der Lichtfeier wurde an einem Feuer auf dem Münsterplatz die Osterkerze entzündet. Mit der brennenden Kerze als dem Zeichen des auferstandenen Christus zogen Pfarrer Jürgen Rieger und die Ministranten unter dem dreimaligen Ruf "Lumen Christi" (Licht Christi) in das dunkle Münster ein. Von dieser einen Kerze wurden alle von den Gläubigen mitgebrachten Kerzen und schließlich auch die Altarkerzen entzündet.

Mit dem Gloria-Ruf erstrahlte das Münster in seinem hellen Licht, die Orgel setzte jubelnd ein, und die Gemeinde sang: "Gelobt sei Gott im höchsten Thron –Halleluja." Nach der Taufwasserweihe folgte die Eucharistiefeier gemäß dem Auftrag Jesu: "Tut dies zu meinem Gedächtnis." Sie wurde von den Münstersängerknaben unter der Leitung von Philipp Klahm musikalisch begleitet.

Feierliches Hochamt

Mit einem feierlichen Hochamt wurde am Ostersonntag das Hochfest der Auferstehung des Herrn begangen. Für den Münsterchor war es wieder ein besonderes Erlebnis, dass man nach zwei Jahren Pandemie erstmals wieder als Chor singen durfte.

Zur Aufführung kam die Orchestermesse KV 194 von Wolfgang Amadeus Mozart. Solisten waren Alice Fuder, Sopran; Julia Helena Bernhart, Alt; Raoul Bumiller, Tenor; Yusuka Matsumura, Bass. An der Orgel Christian Gross. Die Leitung hatte Lisa Hummel-Gross.

"Suchen Sie etwas Bestimmtes?"

In seiner Predigt fragte Pfarrer Timo Weber: "Suchen Sie etwas Bestimmtes?" "Ja", könnten die Christen sagen, "das tun wir. Wir suchen Christus, der auferstanden ist von den Toten und der in der Herrlichkeit des Vaters lebt. Und Maria ruft uns heute zu: Ihr könnt ihn auch finden, er will auch euch begegnen. Er will auch euch an diesem Osterfest seine Gegenwart schenken. Aber wir müssen ihn schon suchen. Wir müssen schon aufmerksam und offen bleiben für ihn. Wir müssen schon den Mut haben, uns überraschen zu lassen, wenn er plötzlich dort auftaucht, wo wir nicht mit ihm gerechnet haben. Dann können wir ihn finden, heute, an diesem Osterfest, und an allen Tagen unseres Lebens."