1 Im ehemaligen Heilig-Geist-Spital an der Schertlestraße in Villingen können bis zu 400 Menschen unterkommen. Foto: Eich

Das ehemalige Heilig-Geist-Spital in der Villinger Schertlestraße soll eine neue Flüchtlingsunterkunft werden. Mehr als 400 Menschen könnten in dem seit Jahren leerstehenden Villinger Alten- und Pflegeheim untergebracht werden. Wenn das Regierungspräsidium Freiburg den Vorschlag aus VS genehmigt, steht einem Einzug von Menschen aus der Ukraine nichts mehr im Weg.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Der Zustrom an Flüchtlingen aus der Ukraine wird auch die Doppelstadt vor Herausforderungen stellen. In Villingen-Schwenningen hat man nun darauf reagiert und eine neue Unterkunft angeboten.

Wie Oberbürgermeister Jürgen Roth jüngst erklärte, hatte die Stadtverwaltung dem Landkreis, welcher für die Unterbringung der geflüchteten Menschen zuständig ist, die Reaktivierung des ehemaligen Alten- und Pflegeheims angeboten. Dieses steht seit Ende 2019 leer und könnte mehr als 400 Menschen beherbergen.

Ein Gedanke, der sich all jenen geradezu aufdrängt, die tagein, tagaus an dem verwaisten Komplex vorbeikommen. "Also wenn sie hier jetzt nichts machen und Flüchtlinge aus der Ukraine darin unterbringen, dann verstehe ich echt die Welt nicht mehr", sagt eine Anwohnerin spontan im Vorübergehen. Würde nicht reagiert, dann wäre das wahrlich "eine Schande". Doch sie kann beruhigt sein: Es wird reagiert – und zwar offenbar mit Hochdruck.

Kosten von 250 000 Euro

Das Baurechtsamt sowie das Landratsamt hätten das weitläufige Gebäude bereits inspiziert – im Mittelpunkt stand dabei auch die Frage, wie die Versorgung wieder aktiviert werden könne. Roth: "Wir müssen die Leitungen reaktivieren, das Wasser muss wieder in die Heizung." Das sei angesichts von Dreck in den Leitungen kein leichtes Unterfangen, "aber diese Probleme kriegen wir gelöst", so der Oberbürgermeister. Unklar war zunächst, ob die Kosten für die Unterbringung – die auf bis zu 250 000 Euro geschätzt werden – übernommen werden. Zuständig sei hier das Regierungspräsidium Freiburg. Die Stadt sei in diesem Fall lediglich ein Vertragspartner.

Gebäude soll eigentlich abgerissen werden

Mit Blick auf die Infrastruktur sei das Heilig-Geist-Spital bestens geeignet, insbesondere aufgrund der vielen Sozialräume. "Dort können sie etwas miteinander machen", so Roth. Der Oberbürgermeister zeigt sich zudem erfreut darüber, dass sich bereits eine große Helferschar – mehr als 70 an der Zahl – gemeldet hätte, um die Menschen dort zu unterstützen.

Das Gebäude sollte eigentlich in nächster Zeit abgerissen werden. Der zuständige Stiftungsrat werde diese Pläne aber zunächst auf Eis legen, die Einrichtung könne man laut Roth für die Dauer zwischen zwölf und 16 Monate anbieten. Länger sei es nicht möglich, um weitergehende Pläne mit dem Areal nicht erneut zu verzögern.