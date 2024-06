1 Ildiko Nyari wird vom Stiftungsratsvorsitzenden Jürgen Roth (links) und Spitalfonds-Geschäftsführer Günter Reichert als neue Leiterin des Heilig-Geist-Spitals begrüßt. Foto: Spitalfonds

Ildiko Nyari übernimmt die Verantwortung für die Einrichtung mit 87 Bewohnern und rund 80 Mitarbeitern. Ihre bisherige Stelle ist ausgeschrieben.









Link kopiert



Das Heilig-Geist-Spital am Warenbach (HGS) in Villingen steht ab sofort unter neuer Leitung. Am 3. Juni entschied sich der Stiftungsrat des Spitalfonds Villingen für die bisherige Pflegedienstleiterin Ildiko Nyari.