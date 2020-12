Heilig Geist Balingen Kirchengemeinde feiert Adventszeit anders

An diesem Tag wird es eine weitere Neuerung geben: In den vergangenen 20 Jahren fand in der Friedhofkirche ein ökumenische Gottesdienst statt. Nun ist sie Ausgangspunkt für den ökumenischen Weihnachtsweg, den sich Alwin Hummel und Rita Koch auf katholischer und Pfarrerin Birgit Wurster und Heide Müller auf evangelischer Seite ausgedacht haben.

Mehrere Stationen wird es geben, wobei die Gläubigen von der Friedhofkirche, wo Musik erklingt, entlang einer Lichtspur aus Kerzen unter anderem zu einer Krippe und einem Weihnachtsbaum geführt werden, an dem sie Wünsche befestigen können. An einer anderen Station verteilen die Pfadfinder das Friedenslicht, und an einer weiteren wird die Weihnachtsgeschichte in verschiedenen Übersetzungen vorgetragen. Am Ausgang erhalten die Teilnehmer einen "Segen to go" in Form eines Kuverts.

"Sternsingen - aber sicher"

"Es ist ein offener Weg, der an Heilig Abend zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr begangen werden kann", erklärt Gemeindereferent Alwin Hummel. "Jeder in seinem eigenen Tempo."

Er weist auch noch auf eine weitere besondere Aktion hin, die kurz vor Weihnachten beginnt: die Illumination der Heilg-Geist-Kirche. Diese wird von der Paulinenstraße aus mit Symbolen und vom Kreisverkehr aus mit der Weihnachtsbotschaft angestrahlt, in den verschiedensten Farben.

Hummels Blick geht auch schon über Weihnachten hinaus, denn bei ihm laufen die Fäden für die Sternsinger-Aktion zusammen. Das Motto lautet "Sternsingen – aber sicher", was zum einen bedeutet, dass die kleinen und großen Könige der Heilig-Geist-Gemeinde trotz Corona wieder in den Straßen von Balingen, Engstlatt, Heselwangen und Ostdorf unterwegs sein werden. Zum anderen tragen sie eine Mund-und Nasen-Bedeckung. Die Sternsinger werden zwar das Kreidezeichen 20+C+M+B+21 anbringen, aber in die Häuser werden sie nicht gehen, betont Hummel. Er hat auch schon einen Aufruf gestartet, dass sich Kinder und Jugendliche zwischen neun und 19 Jahre melden können. "Ich hoffe, dass es hundert sind."