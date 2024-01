Heilbronn: Vier Schwerverletzte bei Autounfall

1 Laut Polizei ist noch unklar, warum der Unfallverursacher auf die Gegenspur fuhr (Symbolbild). Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Am Samstagmorgen kommt es in Heilbronn zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen. Vier Personen werden schwer verletzt. Was ist bisher zum Hergang bekannt?









Bei einem Unfall mit drei Autos in Heilbronn sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger war am frühen Samstagmorgen in der Nähe des Hauptbahnhofs aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenspur gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein 21-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.