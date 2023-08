Unbekannte Täter haben zwei Geldautomaten an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg gesprengt. Bislang ist unklar, ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht.

Unbekannte Täter haben zwei Geldautomaten an verschiedenen Orten gesprengt. Niemand sei bei den Taten in der Nacht zum Mittwoch in Heilbronn und Gundelfingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, sei noch unklar. In Heilbronn entstand ein hoher Sachschaden, der jedoch noch nicht beziffert werden kann, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch im zweiten Fall müsse die Schadenshöhe noch ermittelt werden.