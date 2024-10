1 Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Mann fährt mit seinem Motorrad im Industriegebiet gegen einen Sattelauflieger. Er stirbt noch an der Unfallstelle.









Ein Motorradfahrer ist in Heilbronn tödlich verunglückt. Der 49-jährige Mann sei am Dienstagabend in einem Industriegebiet gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Sattelauflieger gefahren, teilte die Polizei mit.