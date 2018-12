Heilbronn/Eppingen Hexenkessel-Prozess: Mann zu Geldstrafe verurteilt

Der Mann muss 110 Tagessätze zu je 60 Euro zahlen - also 6600 Euro. Damit blieb das Urteil etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hatte Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Er kündigte Rechtsmittel an. Die Staatsanwältin hatte dem Angeklagten vorgeworfen, er habe am 3. Februar bei dem Fastnachtsumzug in Eppingen bei Heilbronn als Hexe verkleidet eine 18 Jahre alte Zuschauerin schwer an den Beinen verbrüht, indem er sie in einen Kessel mit heißem Wasser gestellt hatte.

Der Richter sah den Angeklagten, der seine Unschuld beteuert hatte, trotz seiner Verkleidung durch Zeugenaussagen eindeutig als Täter identifiziert an. Richter Oliver Raschke sagte in der Urteilsbegründung, Zeugenaussagen seien das mit Abstand unzuverlässigste Beweismittel. Im vorliegenden Fall hätten dazu noch schlechte Bedingungen geherrscht, es sei während des Fastnachtsumzugs dunkel, laut und eng gewesen. Dennoch hätten die Aussagen der verschiedenen Zeugen ein klares Bild ergeben.

"Es ist lebensfremd, anzunehmen, dass in dieser Zeit eine andere männliche Hexe mit Fellmantel und Maske da war, um die Frau in den Kessel zu stellen." Auf Fotos, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Tat aufgenommen worden seien, sei er zu erkennen. "Ich bin überzeugt, dass es sich bei der Hexe mit dem Fellmantel um den Angeklagten handelt."