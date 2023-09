Am Montag ist in einem Heilbronner Seniorenheim ein Brand ausgebrochen, bei dem ein 75 Jahre alter Mann ums Leben kam und zwei weitere Senioren verletzt wurden.

Nach einem Feuer in einem Seniorenheim in der Nähe des Heilbronner Hauptbahnhofes ist ein 75-jähriger Bewohner gestorben. Der Mann war am Montagnachmittag per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei Heilbronn mitteilte. Er starb demnach am Abend an seinen schweren Rauch- und Brandverletzungen.

Ein weiterer Bewohner im Alter von 93 Jahren erlitt durch den Brand ebenfalls schwere Rauch- und Brandverletzungen, wie es weiter hieß. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Eine 79-jährige Bewohnerin wurde durch die Rauchgase leicht verletzt.

Am Montagnachmittag hatte es gegen 16 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem der Zimmer im ersten Obergeschoss in dem Heim gebrannt. Die Feuerwehr beendete den Einsatz am Montagabend. Eine komplette Räumung des Gebäudes gab es den Angaben zufolge nicht. Allerdings sei die Bahnhofsvorstadt für die Löscharbeiten gesperrt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.