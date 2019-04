Heilbronn Bundesgartenschau eröffnet

Heilbronn - Bei Nieselregen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn eröffnet. "Hier am Fluss ist Zukunft entstanden", sagte er am Mittwoch bei einem Festakt vor rund 2000 geladenen Gästen am Neckarufer der Stadt. Steinmeier besichtigte gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und gesäumt von den ersten Besuchern das Ausstellungsgelände.