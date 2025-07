Heikles Thema in Beziehungen Was, wenn der Partner andere sexuelle Vorlieben hat? Jennifer Merk 30.07.2025 - 05:06 Uhr 1 Wenn Paare unterschiedliche sexuelle Vorlieben haben, kann das zu Spannungen führen - muss es aber nicht. Foto: KI/Midjourney/Sebastian Ruckaberle Es gibt wohl kaum ein schöneres Gefühl, als sich sicher zu sein, den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Doch was, wenn dieser Partner sexuelle Vorlieben hat, die man selbst nicht teilt – oder gar als abnormal empfindet? Eine Sexual- und Paartherapeutin aus VS gibt Tipps.







Unterschiedliche sexuelle Vorlieben in einer Partnerschaft sind oft ein Tabu-Thema – auch innerhalb der Beziehung. Viele trauen sich nicht, gewisse Wünsche oder gar Fetische zu äußern, weil sie Angst davor haben, der Partner könnte schlecht darüber denken. Oft endet das in Frustration oder gar in einer Affäre. Manchmal bedeutet es auch das Ende der Beziehung.