König Charles III. befindet sich in Washington auf schwieriger diplomatischer Mission - denn die Beziehungen zu den USA waren zuletzt angespannt. Nun bietet sich die Chance, neue Töne anzuschlagen.
Washington - Trotz angespannter Beziehungen ist das britische Königspaar herzlich in Washington empfangen worden - an Tag zwei wird nun eine Rede von König Charles III. im Kongress erwartet. Außerdem steht neben weiterem Zeremoniell ein bilaterales Treffen zwischen Charles und US-Präsident Donald Trump an. Bei dem Staatsbesuch geht es vor allem um die Frage, inwieweit der König die Wogen in den zuletzt angeknacksten amerikanisch-britischen Beziehungen glätten kann.