Inzwischen ist Heiderun Gödrich 86 Jahre alt. Ein Alter, in dem sich bei vielen Menschen zusehends alles um die Vergangenheit, um Erinnerungen dreht, wie sie uns am Telefon erzählt.

Um Geschichten zum Thema Zeit geht es auch im Steinener Seniorensommer am Donnerstag, 7. August, von 15 bis 18 Uhr. Die Zeitbankplus Mittleres Wiesental lädt auf dem Schulhof zu einem Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und Geschichten und Gedanken rund um das Thema Zeit. Heiderun Gödrich wird bei dieser Gelegenheit von ihrer Flucht und Ankunft in Steinen berichten, sie hat darüber ein viel beachtetes Buch geschrieben: „Blechteller für Flüchtlinge: Eine Kindheit in schlimmen Zeiten.“

Ingrid Jennert, seit Jahrzehnten in der Flüchtlingsarbeit aktiv, wird an dem Nachmittag zudem über die Künstlerin Meret Oppenheim und ihre Steinener Beziehungen erzählen.

Kriegs- und Fluchtzeit

Die Kriegs- und Fluchtzeit beschäftigt Heiderun Gödrich schon ihr ganzes Leben lang, berichtet sie. Und die schwere Ankunft in der Gemeinde, in der sie bis heute lebt und die ihr schließlich zur Heimat wurde.

Sie stammt aus dem Sudetentenland, dem heutigen Tschechien. Nach dem Krieg verließen immer mehr Deutsche die Heimat. Schon da sei ein Gefühl der Heimatlosigkeit entstanden, als nach und nach immer mehr Nachbarhäuser von neuen, unbekannten Menschen bewohnt wurden, die eine fremde Sprache sprachen. Auch die junge Heidi und ihre Familie wurden schließlich „rausgeworfen“, wie sie sagt. Es folgten Stationen in Sachsen und Bayern. 1948 durften sie in die französische Zone übersiedeln. Heidi Gödrich war damals zehn Jahre alt. „Den Menschen hier in Steinen ging es sehr schlecht. Viele haben gehungert.“ Auch ihre Familie litt unter Mangelernährung, ihr kleiner Bruder verstarb.

„Steinen war aber auch sehr flüchtlingsfreundlich“, erinnert sie sich. So konnten dank der Initiative von Karl Gebhardt, der über ein Hektar seines Wiesen- und Ackerlandes im Gewann Neumatt der Siedlungsgesellschaft schenkte, die Unterkünfte für die Flüchtlinge gebaut werden. Eine Siedlung entstand.

Steinen wurde Heimat

Alemannisch lernte die Steinener Seniorin im Gegensatz zu ihren Geschwistern zwar nie richtig: „Aber Steinen wurde mir zur Heimat.“ Einmal aber wollte sie doch zurück zu ihren Wurzeln. Vor vielen Jahren, damals noch gemeinsam mit ihrem als Kind im Krieg ebenfalls vertriebenen Ehemann, reiste sie ins heutige Tschechien. „Ich habe fast alles wieder erkannt: Die Schule, in der mein Großvater unterrichtete, das kleine Geschäft meines anderen Opas.“ Doch alles war natürlich anders als damals, irgendwie fremd und distanziert. „Ich hatte bis dahin unterschwellig eine gewisse Sehnsucht nach der alten Heimat. Nach dem Besuch habe ich damit abgeschlossen.“ Heimat, das seien ja vor allem die Menschen – und die lebten dort nicht mehr.

Wenn Heiderun Gödrich heute die Bilder von Krieg, Zerstörung und Flucht in den Nachrichten sieht, ist sie entsetzt. Gerade in die Menschen in der Ostukraine, wo viele terrorisiert und vertrieben würden, könne sie sich sehr gut hineinversetzen. Nie hätte sie gedacht, dass es wieder zu einem solchen Krieg in Europa kommen könne. „Die Menschheit lernt nichts dazu – und macht weiter.“

Auch das könnte vielleicht zum Thema beim Seniorensommer werden. Denn nach den Erzählungen von Gödrich und Jennert kann von den Besucher erinnert und diskutiert werden – über das Phänomen Zeit.

