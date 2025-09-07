Heidenschlössle bei Furtwangen: Skiclub Villingen feiert Jubiläum mit Musicalklängen

So viele Menschen sieht man selten am Heidenschlössle: Zum Musicalabend unter freiem Himmel füllten sich die Sitzbänke beim historischen Gebäude bei Furtwangen mit etwa 400 Zuschauern.
Eine Musicalaufführung auf mehr als 1000 Meter Höhe und das Mitten im Wald, beim Heidenschlössle: Hierzu schrieb Sabine Kienzler vor Jahren ein Musical, welches vor elf Jahren in der Festhalle aufgeführt wurde. Verbunden war die jetzige Aufführung mit dem Jubiläum des Skiclubs Villingen. Seit 75 Jahren ist dieser Pächter des Heidenschlössles.