Ein mit Gefahrgut beladener Lastwagen kippt am Dienstagmorgen auf der Autobahn 7 bei Heidenheim an der Brenz um. Die Fahrbahn muss voll gesperrt werden.

Bei Schneeglätte ist ein Gefahrgutlaster auf der Autobahn 7 bei Heidenheim ins Schleudern geraten und umgekippt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm war stundenlang voll gesperrt, es bildete sich ein bis zu elf Kilometer langer Stau, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstagvormittag wurde die Strecke wieder freigegeben.

Der Laster war in der Nacht nach rechts von der Straße abgekommen, gekippt und in der Böschung liegen geblieben. Der Anhänger hatte sich vom Zugfahrzeug gelöst und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde wohl leicht verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Führerhaus befreien.

Lesen Sie auch

Der Containeraufbau des Lasters wurde durch den Unfall verformt und leicht beschädigt. Die Feuerwehr stufte die in geringer Menge ausgetretene Flüssigkeit als ungefährlich ein. Ob Schaden an der Flur entstand, muss noch ermittelt werden. Laster und Anhänger wurden abgeschleppt, in einer Spezialfirma sollte das Gefahrgut umgeladen werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 80 000 Euro.