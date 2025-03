Heidelberger Druck: Unternehmen verlost Prämien unter Arbeitern ohne Krankentage

1 Der Maschinenbauer Heidelberger Druck verlost Prämien unter Mitarbeitern ohne Krankentage. (Archivfoto) Foto: Uwe Anspach/dpa

Kürzlich erst ist die Diskussion um den Krankenstand in deutschen Firmen wieder aufgeflammt. Der Maschinenbauer Heidelberger Druck setzt auf finanzielle Anreize.









Wiesloch - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck will mit finanziellen Anreizen für seine Beschäftigten den Krankenstand im Unternehmen senken. Unter rund 1.100 Mitarbeitern ohne Krankentage am Standort Wiesloch-Walldorf seien dreimal 800 Euro netto verlost worden, teilte Vorstandschef Jürgen Otto mit. Insgesamt gibt es am Standort rund 4.000 Mitarbeiter. Zuvor hatte die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtet.