Kommentar Friedrich Merz im Privatjet nach Sylt - Instinktlos!

Friedrich Merz ist am Freitag mit seinem Privatjet auf Sylt gelandet, um an der Hochzeit von Christian Lindner (FDP) und der Franca Lehfeldt teilzunehmen. In Zeiten von Energiekrise und Inflation ein fragwürdiges Verhalten. Ein Kommentar.