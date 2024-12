1 Heizungsausfall an der Uni-Klinik Heidelberg Foto: dpa/René Priebe

Die Uni-Klinik Heidelberg ist eines der größten medizinischen Zentren Deutschlands und zählt zu den besten Krankenhäusern der Welt. Nun herrscht dort seit Stunden Ausnahmezustand.









Am Uniklinikum Heidelberg ist in der Nacht die zentrale Heizung ausgefallen. Die Klinik selbst sprach am Morgen von einer „massiven Störung des Heizwerks“, der komplette Campus am Neuenheimer Feld sei ohne Heizenergie. Davon sei auch das Universitätsklinikum und die Medizinische Fakultät Heidelberg betroffen.