Ein 29-Jähriger entdeckt bei einer Entrümpelungsaktion Gold und Münzen im Wert von über hunderttausend Euro. Doch wem gehört es? Das konnte die Polizei nun klären.









Erst meldet die Polizei den Fund eines echten Schatzes aus Goldbarren und Münzen in Heidelberg und sucht den Besitzer, nun ist er ermittelt worden. Es handelt sich um einen 90-Jährigen, der inzwischen in einer Pflegeeinrichtung lebt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der Mann das Gold vor Jahren versteckt und anschließend vergessen. Der Wert des Edelmetalls soll bei über 135.000 Euro liegen. Die Polizei hatte bereits am Vortag über den wertvollen Fund berichtet.

Entdeckt hatte den Schatz ein 29-Jähriger am vergangenen Freitag bei einer Entrümpelungsaktion. Er stieß auf den Goldvorrat in einem Abluftkanal der Küche. Noch am selben Tag brachte er das Edelmetall zum Polizeirevier Heidelberg-Süd. Ob er für seine Ehrlichkeit nun einen Finderlohn bekommt, bedarf nach Angaben der Polizei einer juristischen Abklärung.