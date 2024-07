Heidelbeerwoche in Enzklösterle: Ein Fest der regionalen Köstlichkeiten

Enzklösterle, das malerische Dorf im Herzen des Schwarzwalds, lädt auch in diesem Jahr wieder zur traditionellen Heidelbeerwoche ein. Vom 19. bis zum 28. Juli steht alles im Heidelbeerdorf im Zeichen der blauen Beere, die in der Region eine lange Tradition hat. Viele Jahre dienten sie den Menschen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes. Aber auch heute stehen die Waldheidelbeeren als regionales Superfood noch hoch im Trend, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Enzklösterle. Die enthaltenen Polyphenole sollen vor Krankheiten schützen. Und auch geschmacklich können die kleinen blauen Beeren, die hier auch „blaues Gold“ genannt werden überzeugen.

Ein Höhepunkt der Heidelbeerwoche ist das große Heidelbeerfest, das am kommenden Wochenende, 20. und 21. Juli, stattfindet. Das Fest bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik, traditionellen Tänzen und zahlreichen kulinarischen Ständen, die heidelbeerbasierte Spezialitäten anbieten.

Heidelbeerfest Das Heidelbeerfest beginnt am Samstag, 20. Juli, um 11 Uhr. Auf dem Festplatz in Enzklösterle wird ein buntes Rahmenprogramm geboten. Um 11 Uhr eröffnet die Bürgermeisterin Sabine Zenker den Markt. Ab 11.30 Uhr spielt der Orchesterverein Calmbach. Unter dessen musikalischer Begleitung zieht um 13.30 Uhr dann feierlich die amtierende Heidelbeerprinzessin Jody zusammen mit der Heidelbeerkönigin Sina und Staatssekretär Thomas Blenke als Schirmherr auf das Fest ein.

Ab 14 Uhr zeigt die Kindertanzgruppe Enzklösterle ihr Talent, gefolgt von der Big Band BOK aus dem Großraum Karlsruhe, die ab 15 Uhr für musikalische Stimmung sorgt. Ab 19.30 Uhr beginnt die Heidelbeerparty mit der Band PIK AS. Das Publikum darf sich dabei auf einen Ausflug in die musikalische Welt der 1960er- bis 1980er-Jahre mit Schwerpunkt Rock- und Pop-Covers freuen.

Musikalische Unterhaltung

Am Sonntag, 21. Juli, findet das Heidelbeerfest von 11 bis 18 Uhr statt. Nach der Begrüßung spielt der Musikverein Enzklösterle bis 13 Uhr. Anschließend tritt die Kindertanzgruppe Enzklösterle auf, gefolgt von einem Auftritt der Trachtengruppe Bad Herrenalb. Ab 15 Uhr sorgt der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal für musikalische Unterhaltung.

Heidelbeermarkt Im anliegenden Kurpark findet an beiden Tagen der Heidelbeermarkt mit regionalen Anbietern und Kunsthandwerk statt. Beim Markt sind in diesem Jahr unter anderem im Angebot: Wild- und Schwarzwaldspezialitäten, Honig, Kräuter, Gewürze, Korbwaren, Produkte aus Holz, Getöpfertes, Kleidung, Mode, Taschen, Lederwaren und Schmuck.

Die Bewirtung beim Heidelbeerfest übernehmen vorrangig örtliche Vereine und regionale Leistungspartner. Zudem gibt es an beiden Festtagen ein buntes Familienprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und Ballonkünstler Ralf Esslinger. Ralf Esslinger ist Weltrekordhalter der Ballonkünste und verzaubert seine kleinen und großen Zuschauer. Der Eintritt zum Heidelbeerfest ist frei. Örtliche Parkmöglichkeiten werden ausgeschildert, die Anreise mit dem ÖPNV wird empfohlen.

Heidelbeerwoche Am Freitag, 19. Juli, beginnt um 10.30 Uhr in Enzklösterle an der Tourist-Information eine geführte sportliche Wanderung auf dem Heidelbeerweg gemeinsam mit einem Förster und mit Bewirtung auf der Heidelbeerplattform. Neben dem Heidelbeerfest finden am Samstag, 20. Juli, noch zwei Veranstaltungen des Infozentrums Kaltenbronn statt. Ab 11 Uhr erzählt Förster Martin Hauser Wissenswertes zum Auerhahn und dessen Lebensraum. Um 14 Uhr startet eine Wanderung zum Thema „Beerensommer“. Aus den Heidelbeeren kocht sich jeder eine köstliche Erinnerung für zu Hause.

Eine weitere Wanderung mit Heidelbeer-Sammeln findet am Montag, 22. Juli, ab 10 Uhr in Enzklösterle statt. Treffpunkt ist an der Tourist-Information. Am Dienstag, 23. Juli, kann ab 16 Uhr gemeinsam mit Heidelbeerprinzessin Jody durchs Hirschtal spaziert werden. Treffpunkt ist der Parkplatz im Hirschtal. Am 24. Juli, steht ab 10.30 Uhr im Hotel Hirsch die Schwarzwälder Heidelbeertorte im Mittelpunkt. Dort wird gezeigt, wie die Schwester der Kirschtorte am besten gelingt. Anmeldung im Hotel Hirsch ist erforderlich, Telefon 07085/72 61.

Am Samstag, 27. Juli, können sich die kleinen Gäste (von fünf bis neun Jahren) gemeinsam mit Kräuterpädagogin Kerstin Funke auf die Suche nach Heidelbeeren begeben. Start ist um 11 Uhr im Feuerwehrhaus.

Alles über Geschichte, Kultur und Gesundheit der Heidelbeere wird bei der Wanderung an diesem Tag ab 14.30 Uhr erklärt. Auch ohne konkrete Veranstaltung lohne sich besonders jetzt ein Besuch im Heidelbeerdorf Enzklösterle, heißt es weiter. Die Restaurants und Cafés in Enzklösterle bieten spezielle Menüs und Gerichte mit Heidelbeeren, von süßen Desserts bis hin zu herzhaften Kreationen und Getränken.

Weitere Informationen zum Heidelbeerfest mit Heidelbeermarkt und der anschließenden Heidelbeerwoche befinden sich auf der Homepage der Tourist-Information Enzklösterle oder unter info@enzkloesterle.de und 07085/7516.