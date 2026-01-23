Heidelbeer-Prinzessin auf Tour: Mit Herz und Krone – wie eine 21-Jährige Enzklösterle in Berlin vertritt

Einladung in die Landesvertretung von Baden-Württemberg: Celine Nelkner repräsentierte Enzklösterle erstmals auf großer Bühne in Berlin. Für sie war’s ein überwältigender Eindruck.
Ein blaues Gewand, die Prinzessinnenkrone auf dem Kopf und im Gepäck die Frucht des Tals: die Heidelbeere. Für Celine Nelkner (21) war es Mitte Januar ein ganz besonderer Moment. Nach einem spannenden Bewerbungsverfahren hatte sie sich im vergangenen Jahr gegen zwei weitere Mitstreiterinnen durchgesetzt und trägt seither den Titel der Heidelbeer-Prinzessin von Enzklösterle. Nun folgte ihr bislang größter Auftritt, weit entfernt von der Heimat, mitten in der Hauptstadt Berlin.