Heidelbeer-Prinzessin auf Tour: Mit Herz und Krone – wie eine 21-Jährige Enzklösterle in Berlin vertritt

Einladung in die Landesvertretung von Baden-Württemberg: Celine Nelkner repräsentierte Enzklösterle erstmals auf großer Bühne in Berlin. Für sie war’s ein überwältigender Eindruck.

Ein blaues Gewand, die Prinzessinnenkrone auf dem Kopf und im Gepäck die Frucht des Tals: die Heidelbeere. Für Celine Nelkner (21) war es Mitte Januar ein ganz besonderer Moment. Nach einem spannenden Bewerbungsverfahren hatte sie sich im vergangenen Jahr gegen zwei weitere Mitstreiterinnen durchgesetzt und trägt seither den Titel der Heidelbeer-Prinzessin von Enzklösterle. Nun folgte ihr bislang größter Auftritt, weit entfernt von der Heimat, mitten in der Hauptstadt Berlin.

Anlass war die Einladung in die Landesvertretung von Baden-Württemberg, ausgesprochen von Minister Peter Hauk. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Sabine Zenker und Angelika Schmahl, Inhaberin des Heidelbeerhauses, machte sich Celine auf den Weg.

Von Freitag bis Sonntagabend war sie drei Tage in Berlin um ihren Heimatort auf einem offiziellen Empfang als Höhepunkt der Reise zu repräsentieren.

Intensiv vorbereitet Bereits vorab hatte sich die junge Prinzessin intensiv vorbereitet. „Ich habe viel mit unserer Bürgermeisterin Sabine Zenker gesprochen, was uns dort erwartet“, erzählt Celine. Wichtig war ihr vor allem eines: einen herzlichen Gruß aus dem Schwarzwald mitzubringen, und das nicht nur in flüssiger Form. Beim Empfang am Samstag schenkte sie Heidelbeer-Secco mit getrockneten Heidelbeeren und einem dekorativen Apfelschnitz im Glas sowie einen alkoholfreien Heidelbeer-Cocktail aus Sirup, Wasser und Zitrone aus. „Das kam zusammen mit den Heidelbeer-Muffins unglaublich gut an“, berichtet sie lachend. „Wir kamen mit dem Ausschenken kaum hinterher.“

Immer wieder Komplimente

Rund 400 geladene Gäste, darunter zahlreiche Vertreter aus der Landespolitik und der Ministerialverwaltung, waren an diesem Abend vor Ort.

Für Celine, die zum ersten Mal in Berlin war, ein überwältigender Eindruck. „Es war sehr voll, sehr edel, sehr elegant“, sagt sie. Immer wieder erhielt sie Komplimente für ihr Auftreten, ihr Outfit und dafür, dass sie Enzklösterle so charmant vertrat. „Ich war sehr glücklich, meine Heimatgemeinde vertreten zu dürfen. Und am Ende auch sehr erleichtert, dass alles so gut gelaufen ist.“

Herausforderung Der Empfang dauerte von 17 bis 23 Uhr und war eine Herausforderung, wie Celine offen zugibt. „Wir haben die Festveranstaltung mit unseren Getränken eröffnet. Als dann plötzlich extrem viele Gäste gleichzeitig kamen, war das schon anstrengend. Ausschenken, freundlich bleiben, Fragen beantworten und trotzdem nicht gestresst wirken, das ist nicht leicht.“ Erst gegen Ende wurde es ruhiger, und es entstanden persönliche Gespräche. Viele Gäste zeigten großes Interesse an Enzklösterle und am Genießerpfad Heidelbeerweg, auf dem man selbst die blaue Frucht des Schwarzwalds pflücken kann. Die Heidelbeere als sogenannte Super-Power-Frucht sorgte daher für regen Gesprächsstoff und Sätze wie „Der nächste Reisetrip geht nach Enzklösterle“ hörte Celine an diesem Abend mehr als einmal.

Großstadt-Erfahrungen Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr ein kleiner, fast unscheinbarer Moment. „Ein Mann kam zu mir und sagte, ich sei ja ganz in Blau gekleidet. Seine Frau liebe Blau, ob wir ein Foto machen könnten. Das war einfach super nett.“ Solche Begegnungen seien es gewesen, die den Abend für sie besonders gemacht hätten. Auch abseits des offiziellen Programms sammelte Celine erste Großstadt-Erfahrungen: U-Bahn fahren statt Straßenbahn, ein Spaziergang zum Brandenburger Tor, zum Fernsehturm und zur Siegessäule und natürlich zum Genießen ein klassischer Berliner Döner. Ihre Eindrücke teilte sie via Smartphone in Echtzeit mit ihrer besten Freundin Fabienne Gauss (21), die die Videos und Fotos zu Hause in Enzklösterle verfolgte. „Da hatte ich einen tollen Einblick, wie alles in Berlin abläuft“, erzählt sie. „Die Location und die Stimmung, das war mega cool und total passend für Celine.“ Die beiden sind seit Schulzeiten eng befreundet, und Fabienne war von Anfang an überzeugt: „Heidelbeer-Prinzessin passt zu Celine und schon das Bewerbungsvideo hat richtig gute Laune gemacht.“

Für die junge Prinzessin war der Berlin-Auftritt die erste überregionale Veranstaltung und sicher nicht die letzte. Noch anderthalb Jahre trägt sie den Titel der Heidelbeer-Prinzessin, anschließend wird sie für zwei weitere Jahre Heidelbeer-Königin sein. „Berlin war ein tolles Erlebnis, und ich würde mich freuen, bei weiteren Veranstaltungen wieder unsere Gemeinde repräsentieren zu dürfen.“ Mit Krone, Herz und Heidelbeeren hat Celine Nelkner Enzklösterle würdig vertreten und in der Hauptstadt gezeigt, dass ein kleines Dorf aus dem Schwarzwald auch auf großer Bühne überzeugen kann.