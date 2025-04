Hegefire verrät die besten Stellen: Wo der Schwarzwald wie Mittelerde aussieht

Gemütliche Hobbit-Höhlen, mystische Elbenwälder und imposante Zwergenbauten – und das in Deutschland? Aus diesem Blickwinkel sieht es zumindest der Influencer „hegefire“. In den Sozialen Medien vergleicht er gerade Reisezielen aus Deutschland mit Mittelerde – der Fantasiewelt aus Herr der Ringe.

Simon Hegewald, in den Sozialen Medien bekannt unter dem Namen „hegefire“, ist Wander-Influencer. Online teilt er in kurzen Videos seine Empfehlung und Erfahrungen rund um das Thema Wandern und Ausflüge. Den Fokus legt er vor allem auf Deutschland und regionale Ziele in der Umgebung. So auch bei seiner aktuellen „Herr der Ringe“ Aktion.

Für diese hat Simon Hegewald zusammen mit einem Designexperten eine Karte erstellt, um Orte aus Mittelerde in Deutschland darzustellen. Die Karte zeigt die Umrisse von Deutschland, die sogenannten Mittelerde-Doppelgänger hat Hegewald in die Karte eingetragen.

Die Idee dazu sei ihm beim Wandern gekommen, berichtet Hegewald im Gespräch. Gerade bei Touren in Deutschland habe er oft automatisch Vergleiche zu Tolkiens Universum gezogen. Dass er damit nicht allein sei, habe er bei der Interaktion mit seinen Zuschauern herausgefunden, was sich auch in den Klickzahlen zeige.

Hegewalds Begeisterung für das Tolkien Universum ist dabei kein Geheimnis: „Den zweiten Teil habe ich damals sechs mal im Kino geschaut“, erklärt er unserer Redaktion. Auch heutzutage ist der Influencer noch eine Fan: „Jedes Weihnachten ist bei mir ein Herr der Ringe Marathon angesagt.“

Simon Hegewald ist „hegefire“ Foto: Hegefir

Einer der Mittelerde-Pendants auf der Karte ist der Burgbachwasserfall im Schwarzwald. Der Wasserfall bei Bad Rippoldsau-Schapbach ist zwar kein Geheimtipp mehr, aber eine gewisse Mystik lässt sich dort nicht leugnen. Hegewald vergleicht den Ort mit dem Herr der Ringe Schauplatz „Lothlorien“ – einem Waldreich der Elben. „Die Szene in der Galadriel die Stufen herunterläuft, hätte auch so im Schwarzwald gedreht werden können“, meint Hegewald lachend.

Ein Ausschnitt der liebevoll gestalteten Karte Foto: Hegefire

Neben dem Burgbachwasserfall nimmt Hegewald noch weitere Orte aus dem Schwarzwald in seine Karte auf. Der Ottenhöfer Mühlenweg gleiche der Idylle aus dem Auenland, während die Gertelbachwasserfälle an die Flucht der Zwerge in Weinfässern aus den „Der Hobbit“-Filmen erinnere.

Fanprojekt ohne Kommerz

Bei der Kartenaktion handele es sich um ein Fanprojekt und verkaufen will Hegewald die Karten nicht. Gerade verlost er die Landkarten kostenlos in den Sozialen Netzwerken. „Ich wurde auch schon von Familien und Kindern angeschrieben und dann hab ich die auch einfach so verschickt“, meint Hegewald mit einem Augenzwinkern. „Und ich plädiere dafür, dass der nächste Film an dem Burgbachwasserfall gedreht wird“, scherzt Hegewald.