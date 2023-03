1 Durch ein heftiges Untwetter am Freitagmittag ist in Allmannsweier ein Hoteldach abgedeckt worden. Foto: Kamera 24

Ein heftiges Gewitter ist am Freitagmittag über die südliche Ortenau gezogen und richtete in Allmannsweier einen großen Schaden an: Das Dach eines Hotels wurde durch eine starke Windböe abgedeckt.









Die Feuerwehr Schwanau ist am Freitag gegen 13 Uhr zu der Schadensstelle in der Gewerbestraße gerufen worden. Sie kontrollierte das beschädigte Dach und sperrte die Unglücksstelle ab. Es zeigte sich, dass das Flachdach samt Unterkonstruktion durch eine Windböe angehoben und in der Mitte umgeknickt worden war, so die lokale Nachrichtenagentur Kamera24. Eine zügige Reparatur durch Fachbetriebe sei erforderlich, da ansonsten Folgeschäden durch in das Gebäude eindringendes Regenwasser droht.

Der Schaden in einem solchen Fall ist schwer einzuschätzen, könnte aber nach ersten vorsichtigen Vermutungen an den sechsstelligen Bereich heranreichen. Auch im nahe gelegenen Allmannsweierer Neubaugebiet Holunderweg wurden Gegenstände von Windböen herumgewirbelt.