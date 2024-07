Heftiger Widerstand: Anlieger lehnen Millionen-Projekt in Rötenberg ab

Anlieger lehnen Millionen-Projekt in Rötenberg ab

1 Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage im Bereich „Fuchtäcker“ in Rötenberg stößt bei den Anliegern in der Zubermoosstraße auf Ablehnung. Foto: Herzog

Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage in Rötenberg eines örtlichen Investors stößt bei betroffenen Anliegern auf heftigen Widerstand. Sie sehen das Projekt am falschen Platz.









Nachdem der Gemeinderat in der Juni-Sitzung den Planentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen PV-Anlage Fuchtäcker“ mit örtlichen Bauvorschriften und frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit mit drei Gegenstimmen mehrheitlich beschlossen hat, wandten sich betroffene Nachbarn in der Zubermoosstraße an unsere Redaktion.