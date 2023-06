Voll gesperrt ist die Bundesstraße 463 zwischen Straßberg und Ebingen zur Stunde. Dort hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Eine Person ist dabei nach erstem Anschein verletzt worden. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und DRK ist vor Ort.

Dem Anschein nach mit hoher Geschwindigkeit ist ein Auto am Freitag gegen 21.30 Uhr – besetzt mit einer Person – auf der Fahrt von Straßberg Richtung Ebingen nach links von der Bundesstraße 463 abgekommen. Das Auto ist eine Böschung hinauf geschanzt und auf einem Radweg liegengeblieben – auf dem Dach. In welchem Zustand die Person ist, die das Auto fuhr, steht noch nicht fest. Nähere Angaben zu Geschlecht, Alter oder Herkunft hat die Polizei am Freitagabend noch nicht gemacht.

Auf dem Dach ist das Fahrzeug gelandet.

Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungskräften: Die Feuerwehren Straßberg – gerade erst von einem Übungsabend zurück im Feuerwehrhaus – und Winterlingen waren ebenso im Einsatz wie das Rote Kreuz, unter anderem mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt. Sie brachten die verunfallte Person dann auch in eine Klinik.

Ärgerlich: Obwohl der Verkehr eine gute Stunde lang auf der Nordseite der Bundesstraße umgeleitet wurde, versuchten etliche Autofahrer, über den Radweg auf der Südseite die Sperrung zu umfahren. Pech für sie: Genau dort lag der Unfallwagen. Mit welchen Konsequenzen die Fahrer zu rechnen haben, wird noch zu klären sein.