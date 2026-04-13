Ein Zyklon zerstört in Papua-Neuguinea ganze Dörfer. Fast ein Dutzend Menschen sind tot, Hunderte sind obdachlos. Auch die Salomonen sind betroffen. Das Problem: Viele Dörfer liegen sehr abgelegen.
Port Moresby - Der Zyklon "Maila" hat in Papua-Neuguinea heftige Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst und mindestens elf Menschen das Leben gekostet. Besonders betroffen ist die autonome Region Bougainville, wo ganze Dörfer verwüstet wurden. Acht Menschen starben allein bei einem nächtlichen Erdrutsch, als ein Haus unter den Schlammmassen begraben wurde, wie die Zeitung "Post Courier" unter Berufung auf die Behörden berichtete.