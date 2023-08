Nach einem schwül-warmen Vormittag ist am Sonntag gegen 14 Uhr von Westen kommend ein Gewitter über Harthausen gezogen und brachte nicht nur Blitz und Donner mit, sondern auch einen Hagelsturm, der vor allem in der Landwirtschaft – aktuell wird auf den Feldern das Getreide geerntet –, aber auch in vielen Gärten, in Gemüse- und Blumenbeeten, erheblichen Schaden angerichtet haben dürfte.

Binnen weniger Minuten waren die Gärten weiß wie Schnee und viele Hauseingänge und Kellerabgänge füllten sich mit Hagel.