Heftige Unwetter: Weggespülte Autos und entgleister Schnellzug in Spanien

Weggespülte Autos und entgleister Schnellzug in Spanien

5 Autos und Bäume wurden bei den Überschwemmungen wie Spielzeug mitgerissen. Foto: Gregorio Marrero/AP

Eine Spanierin denkt bei Hagelkörnern «so groß wie Golfbälle» an den Untergang der Welt. Über das Urlaubsland fegen derzeit schwere Unwetter. Sogar ein Schnellzug entgleiste.









Madrid - Heftige Unwetter mit starken Niederschlägen sorgen in weiten Teilen Spaniens für Chaos und Angst. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse und sogar ein Schnellzug entgleiste, wie der TV-Sender RTVE und andere Medien berichteten. Opfer waren zunächst nicht zu beklagen, aber in Valencia wird ein Lkw-Fahrer vermisst.