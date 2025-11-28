Heftige Regenfälle und Stürme: Mindestens 56 Tote durch Zyklon auf Sri Lanka

Auf der bei Touristen beliebten Trauminsel südlich von Indien wütet ein Wirbelsturm und bringt heftigen Regen mit sich. Zahlreiche Menschen werden vermisst.
Colombo - Ein Zyklon hat auf Sri Lanka schwere Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Bisher sind 56 Menschen in den von Wirbelsturm "Ditwah" ausgelösten Unwettern mit starkem Regen und Winden auf der südlich von Indien gelegenen Insel ums Leben gekommen, wie das Katastrophenschutzzentrum mitteilte. Die meisten Todesopfer gab es demnach bei Erdrutschen im gebirgigen Inselinnern. Mehr als 20 Menschen werden der Behörde zufolge vermisst.