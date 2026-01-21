Hedwig Echle erneut gewählt: Das steckt hinter der Verbundenheit im Kirchenchor Oberwolfach

Freundschaft, Musik und Engagement prägten das Vereinsjahr des Kirchenchors Oberwolfach. Bei der Jahresversammlung wurde Rückblick gehalten – und nach vorn geblickt.
Nicht nur die Auftritte wie am vergangenen Sonntagmorgen bei der Messe in der Marienkirche an der Walke stehen beim Oberwolfacher Kirchenchor unter einer besonderen Atmosphäre von Harmonie und freundschaftlicher Eintracht, sondern auch das gesamte Vereinsleben. Diese Verbundenheit zog sich wie ein roter Faden durch die Jahresversammlung im Hotel „Dreikönige“ im Verlauf der nachmittäglichen Abarbeitung der üblichen Vereinsregularien.