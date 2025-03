Heckler und Koch in Oberndorf

1 Im Patentstreit ging es unter anderem um das so genannte „Over the Beach“-Patent beim Sturmgewehr. (Archivfoto) Foto: Eyckeler

Der Bundesgerichtshof hat im Patentstreit zwischen den Waffenherstellern Heckler&Koch und Haenel nun final entschieden.









Die Firma Haenel stellte laut Pressemitteilung die Wirksamkeit des so genannten „Over the Beach“-Patents (OTB), das von der Heckler & Koch GmbH gehalten wird, in Frage, und hatte daher auf Feststellung von dessen Nichtigkeit geklagt – laut Mitteilung von HK mit dem Ziel, dieses rechtlich zu beseitigen.