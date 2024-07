Waffen aus Oberndorf sind gefragt : Aktionärsversammlung bei Heckler und Koch abgebrochen

1 Die Produkte der Waffenschmiede auf dem Oberndorfer Lindenhof sind gefragt. Foto: Wolf von Dewitz/dpa

Die weltweite Sicherheitslage spielt „HK“ in die Karten. Weil sich die Großaktionäre aber nicht grün sind, muss die Hauptversammlung abgebrochen werden.









Link kopiert



Es geht was auf dem Oberndorfer Lindenhof: Die Waffenschmiede Heckler und Koch freut sich über steigende Nachfrage und reagiert mit entsprechenden Investitionen auf die Entwicklung. In diesem Jahr hat man bereits eine neue Logistikhalle eingeweiht, am Donnerstag ist Spatenstich für ein neues Kundenzentrum. 50 Millionen Euro will man in diesem und im nächsten Jahr in Forschung und Entwicklung stecken.