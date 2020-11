Heckler & Koch Streit zwischen Theisen und HK im Kreistag

Drehen wir die Uhren um vier Jahre zurück: Im September 2016 versendet Theisen Briefe an die Kreisräte und den Landrat und fordert diese auf, sich dafür einzusetzen, dass es zu keinen illegalen Waffenexporten durch das Oberndorfer Unternehmen komme. Die Schreiben werden nicht an die Privatadressen verschickt, sondern gehen an das Landratsamtsgebäude. Nicht alle Kreisräte erhalten den Brief des Friedensaktivisten. Einen Teil schickt die Kreisbehörde an den Absender zurück. Im August dieses Jahres erneuert Theisen seine Forderung. Erneut ergeht eine Petition an den Kreistag des Landkreises mit derselben Aufforderung.