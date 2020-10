Heckler & Koch Müssen Soldaten bis 2024 auf Sturmgewehr warten?

Glaubt man einem Medienbericht des "Spiegel", so verzögert sich das seit 2017 laufende Vergabeverfahren aufgrund weiterer Rechtsstreitigkeiten. Die erste Tranche eines neuen Modells könnte dann erst in gut drei Jahren ausgeliefert werden. Eigentlich sollten die Bundeswehrsoldaten einen Teil der neuen Waffen laut dem Hamburger Nachrichtenmagazin schon Ende 2021 in den Händen halten. Am Freitag wurde der Verteidigungsausschuss in geheimer Sitzung über den sich abzeichnenden Gau unterrichtet - die CDU-Ministerin war selbst anwesend.