Unkrautbekämpfung mit Abflammgerät: Hecke in Albstadt-Truchtelfingen steht in Flammen

Hecke in Albstadt-Truchtelfingen steht in Flammen

1 Gelöscht ist der Heckenbrand; hier werden gerade letzte Funken und Hitzenester beseitigt. Foto: Kistner Das hätte böse enden können. Ein beherzter Passant und die Feuerwehr haben am Mittwochmorgen bei einem Heckenbrand in Albstadt-Truchtelfingen Schlimmeres verhindert.







Bei den momentanen Außentemperaturen und der herrschenden Trockenheit nicht zu empfehlen: In der Truchtelfinger Adalbert-Stifter-Straße hatte eine Anwohnerin bei der Bekämpfung des Unkrauts in ihrem Vorgarten zum Abflammgerät gegriffen und war ihm mit Feuer zu Leibe gerückt. Dieses griff umgehend auf die benachbarte Hecke über; das trockene Unterholz brannte alsbald lichterloh, und die Flammen schlugen so hoch, dass der Rollladen des nächstgelegenen Hausfensters zu schmoren begann, sich verformte und zu Boden fiel.