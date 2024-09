Entsorgte Grillkohle sorgt für Brand in Rottenburg

Hecke steht in Flammen

1 Entsorgte Grillkohle hat in Rottenburg eine Hecke in Brand gesetzt. Die Feuerwehr war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: © Kzenon – stock.adobe.com

Entsorgte Grillkohle hat am Samstag in Rottenburg einen Mülleimer in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über, weshalb die Feuerwehr gerufen wurde.









Feuerwehr und Polizei in Rottenburg sind am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr in die Kottmannstraße zu einer brennenden Hecke ausgerückt.