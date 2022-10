3 Gedreht wurde der Mystery-Thriller in den Wäldern der Oberpfalz. Foto: ©Poison GmbH

Saralisa Volm, geboren 1985 in Hechingen, hat für Filme nicht nur schon häufig vor der Kamera gestanden, sondern jetzt auch zum ersten Mal bei einem Spielfilm fürs Kino Regie geführt.















Link kopiert

Hechingen/Haigerloch"Schweigend steht der Wald", so lautet der Titel von Saralisa Volms Spielfilmdebüt. Die im Frühjahr 2021 entstandene Produktion lief nicht nur diesen Februar erfolgreich bei der Berlinale, sondern auch schon auf Filmfestivals.

An diesem Wochenende startet "Schweigend steht der Wald" in über 30 Kinos in Deutschland. In Hamburg, München, Berlin ebenso wie in der Oberpfalz. Die Chancen stehen gut, dass der Mystery-Thriller auch bald im Zollernalbkreis zu sehen ist, die Gespräche mit hiesigen Kinobetreiber laufen, wie die 39-jährige Mutter von vier Kindern im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Darin erzählt sie nicht nur, worum es in diesem Film geht und wie sie zu all dem gekommen ist, sondern auch, wie sie mit Hechingen und Haigerloch verbunden ist.

Der Weg zum eigenen Regiedebüt

"Schweigend steht der Wald basiert auf dem gleichnamigen Roman, von Wolfram Fleischhauer. "Mit ihm habe ich bereits als Produzentin bei dem Film ›Fikkefuchs‹ zusammengearbeitet", so Volm. Sein Buch hat sie gleich begeistert: "Das alles war sehr filmisch und ich hatte beim Lesen sofort Bilder im Kopf".

Worum gehts im Film?

"Schweigend steht der Wald" handelt von der Forststudentin Anja Grimm, gespielt von Henriette Confurius. Ausgerechnet Anja verschlägt es in jene entlegene Gegend im Oberpfälzer Wald, wo sie als achtjähriges Mädchen mit ihren Eltern Urlaub gemacht hat und ihr Vater spurlos verschwunden ist.

Kurz nach ihrer Ankunft passiert ein brutaler Mord. Schon bald erregt Anja mit ihrem Verdacht, dass der Täter etwas über das Schicksal ihres Vaters weiß, nicht nur bei den Dorfbewohnern Misstrauen und Feindseligkeit. Selbst die Polizei reagiert äußerst reserviert auf ihre Nachforschungen.

Als sich herausstellt, dass die junge Frau die Zeichen des Waldes lesen kann wie keine andere, mobilisieren sich Kräfte im Dorf, die scheinbar zu allem bereit sind. Denn Anja ist lange zurückliegenden Ereignissen auf der Spur, die es zu Gunsten eines höheren Interesses, zu vertuschen gilt. Mit der Aufdeckung könnte sie die gesamte Gemeinde ins Verderben stürzen. "Diese düstere, spannende und auch zeithistorische Geschichte hat mich fasziniert", so die Regisseurin.

In einer Szene entnimmt die Hauptdarstellerin Bodenproben und bemerkt ungewöhnliche Kalkablagerungen unter der Oberfläche. Die Erdschichten sind in einer seltsamen Reihenfolge angeordnet. Wurde diese Wiese außergewöhnlich tief umgegraben? "Gerade diese Spurensuche und was dieser Boden uns alles erzählen kann, fand ich spannend", meint Saralisa Volm.

Geboren in Hechingen

Geboren in Hechingen als Tochter eines Ehepaars aus Haigerloch und Owingen und aufgewachsen in der Nähe von München und in Sindelfingen zog es in sie in jungen Jahren nach Hamburg. Saralisa Volm begann in Filmen von Klaus Lemke zu spielen und lernte so die Filmwelt kennen. Und dies, ohne dass sie zuvor eine Schauspielschule besucht hat. Stattdessen studierte sie Kunstgeschichte und Philosophie.

Erfahrungen als Produzentin und Schauspielerin

2014 gründete sie ihre eigene Produktionsgesellschaft Poison, lernte die Arbeit als Produzentin schätzen und verwirklichte Projekte mit vielen verschiedenen Regisseuren. Mit der Geschichte von Wolfram Fleischhauer hat sie nun ihr eigenes Filmprojekt in die Hand genommen und stand zu ersten mal hinter der Kamera. Ihre vielseitigen Erfahrungen als Schauspielerin halfen ihr bei der Umsetzung ihres Regiedebüts.

Mutter Christine Volm die perfekte Beraterin

Der Film spielt zwar nicht in der schönen Landschaft der Zollernalb sondern im Oberpfälzischen Wald nahe Weiden, aber natürlich sind der in Berlin lebenden Regisseurin ländliche Strukturen und die damit verbundenen Eigenheiten dank ihrer eigenen Kindheit sehr vertraut. "Als ich den Film gemacht habe, wusste ich, wie ein deutscher Plantagenfichtenwald aussieht. Ich kenne mich mit Brennnesseln aus. Die mussten wir beispielsweise im Gewächshaus ziehen, um den Wald zu verändern – um diese Spuren setzen zu können, die nur Anja auffallen. Da konnte uns meine Mutter beraten". Ihr Mutter Christine Volm ist nämlich studierte Gartenbauwissenschaftlerin und Botanikerin und hat schon einige Bücher über Wildkräuter und Pflanzen geschrieben. Für Saralisa Volm war es wichtig, eine solche Expertin "an Bord zu haben".

Ich kann noch das Hohenzollernlied singen

Dass die Filmemacherin immer noch mit ihrem Geburtsort Hechingen und mit Haigerloch verbunden ist, zeigen nicht nur ihre Bemühungen, den Film in die regionalen Kinos zu bringen. "Ich kann auch noch das Hohenzollernlied singen", ergänzt sie mit einem Schmunzeln.

Spielfilm wird auch im Ausland gezeigt

Die junge Regisseurin freute sich, dass ihr Film nicht nur auf dem wichtigsten deutschen Filmfest, der Berlinale, überzeugte, sondern unter anderen auch in Ländern wie Frankreich, Österreich, in den USA und sogar in Indien gezeigt wird. Nächstes Jahr plant Saralisa Volm einen Dokumentarfilm für den Sender "3sat". Für die Zukunft wünscht sie sich noch viele weitere Film Projekte, egal ob als Produzentin oder hinter der Kamera: "Mir geht es bei all dem um Themen mit Tiefe und meine Liebe zum Kino".

Im Kino und TV

Am Mittwochabend feierte Saralisa Volms Film "Schweigend steht der Wald" seine offizielle Kinopremiere. Natürlich zusammen mit der Regisseurin im oberpfälzischen Weiden, wo der Film in vier Sälen gleichzeitig gezeigt wurde. Als Co-Produktion mit dem Hessischen, Bayerischen Saarländischem Rundfunk und mit ARTE wird der Spielfilm später auch im TV zu sehen sein.