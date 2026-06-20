Hechinger WM-Serie: „Mehr Kreativität auf den Platz bringen“

Jugendtrainer Axel Heiner zählt die DFB-Elf bei dieser WM nicht zum Favoritenkreis. Fürs zweite Gruppenspiel am Samstag gegen die Elfenbeinküste tippt er auf ein Unentschieden.
Mit sehr verhaltener Vorfreude ist er „ins Turnier gegangen“, sagt Axel Heiner, seit 2024 U19-Trainer der Spielgemeinschaft Bisingen-Wessingen-Grosselfingen. Aus vielerlei Gründen, erklärt der 57-Jährige, der sich im Sommer nach 16 Jahren aus dem Trainer-Geschäft zurückziehen möchte. Zum einen ist ihm als „Fußballromantiker“ das „Format“ dieser Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu groß. Zum Zweiten tut er sich schwer nicht nur mit der Personalie Oliver Baumann – dem Torwart in Diensten der TSG Hoffenheim auf den letzten Drücker den „übermächtigen“ Bayern-Keeper Manuel Neuer vor die Nase zu setzen, findet er schäbig.