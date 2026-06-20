Hechinger WM-Serie: „Mehr Kreativität auf den Platz bringen“

Jugendtrainer Axel Heiner zählt die DFB-Elf bei dieser WM nicht zum Favoritenkreis. Fürs zweite Gruppenspiel am Samstag gegen die Elfenbeinküste tippt er auf ein Unentschieden.

Mit sehr verhaltener Vorfreude ist er „ins Turnier gegangen“, sagt Axel Heiner, seit 2024 U19-Trainer der Spielgemeinschaft Bisingen-Wessingen-Grosselfingen. Aus vielerlei Gründen, erklärt der 57-Jährige, der sich im Sommer nach 16 Jahren aus dem Trainer-Geschäft zurückziehen möchte. Zum einen ist ihm als „Fußballromantiker“ das „Format“ dieser Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu groß. Zum Zweiten tut er sich schwer nicht nur mit der Personalie Oliver Baumann – dem Torwart in Diensten der TSG Hoffenheim auf den letzten Drücker den „übermächtigen“ Bayern-Keeper Manuel Neuer vor die Nase zu setzen, findet er schäbig.​

Auch die Nicht-Nominierung von Maximilian Mittelstädt, Chris Führich oder Matthias Ginter kann er nicht nachvollziehen. Ebenso wenig erschließt sich ihm das konsequente Festhalten des Bundestrainers an Leroy Sané (aber vielleicht ist er ja der „,Hygienefaktor‘ fürs gute Klima innerhalb der Mannschaft“). Überhaupt ist die Kommunikation von Julian Nagelsmann mangelhaft, findet Axel Heiner. Ganz abgesehen davon, dass dieser seinem eigenen Leistungsprinzip bei der Aufstellung des WM-Kaders „gar nicht gerecht“ wurde.

Dem Vorgeplänkel genug – am Ende des Auftaktspiels der deutschen Nationalelf gegen Curaçao stand ein 7:1. Welchen Wert dieser Sieg hat, lässt sich nach Meinung des 57-Jährigen jedoch erst richtig einordnen, wenn auch die Gruppengegner Ecuador und Elfenbeinküste gegen die Elf von der karibischen Insel gespielt haben – vor allem wie! Zumal man gesehen hat, ruft Axel Heiner in Erinnerung, dass die Partie gegen Curaçao auch anders hätte ausgehen können. Entscheidend war, dass der Gegner „die Power und Dynamik nicht über die ganze Spielzeit halten konnte“.​

An diesem Samstag nun bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr zweites Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste – was dürfen die Fußballfans da erwarten? Spielen Sie mal Bundestrainer…, Herr Heiner.​

„Das gute Gefühl entsteht auf dem Platz“, hat Kapitän Joshua Kimmich Mitte der Woche in einer Pressekonferenz gesagt. Wie ist das zu verstehen – und was bedeutet das?​

Axel Heiner: Damit meinte er wohl, dass sich eine Mannschaft über den Erfolg finden kann. Und das stimmt auch. Aber: Allein das 7:1 gegen Curaçao reicht dafür noch nicht.​

Was also ist dafür nötig? Zum Beispiel gegen den nächsten deutschen Gegner, die Elfenbeinküste?​

Unser Team muss zu Hundert Prozent da sein – wie in einem Entscheidungsspiel auftreten. Jeder Spieler muss wach sein – und auch selbstlos agieren. So wie Deniz Undav in der Partie gegen Curaçao. Heißt: Auflegen für den noch besser positionierten Mitspieler.​

Undav ist also gesetzt?​

Für mich ja. Zumindest überdenken würde ich indes, ob Sané in der Startelf stehen muss. Ich würde mit Amiri auflaufen. Der versteht es, Lücken aufzumachen – und er spielt mannschaftsdienlich.​

Ganz grundsätzlich: Wie schätzen Sie das Team der Elfenbeinküste ein?​

Stark. Das wird ein schweres Stück Arbeit für die DFB-Elf. Die Ivorer haben Klasse in der Mannschaft. Das haben sie in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft mit sehr guten Spielen eindrucksvoll gezeigt. Zum Beispiel beim 2:1-Sieg gegen Frankreich.​

Was heißt das denn für Kimmich & Co.?​

Unser Team muss mehr Kreativität auf den Platz bringen. Gegen Curaçao mangelte es an überraschenden Pässen und Laufwegen – die braucht es gegen die Elfenbeinküste. Und nach Möglichkeit ein frühes Führungstor. Ein solches ist oft die halbe Miete. Andernfalls…​

Andernfalls? ​

… wird es ganz eng. Ich befürchte, dass unsere Elf nicht über ein Unentschieden hinauskommt.

Wirklich? Ihr Tipp?​

Wirklich! Mein Tipp: 2:2. Gesagt sein muss an dieser Stelle auch mal, dass wir deutschen Fans immer denken, dass andere Teams nicht kicken können. Das stimmt halt nicht.​

Wer kann es denn Ihrer Meinung nach richtig gut?​

Da gibt es einige Mannschaften. Aktuell für mich der Topkandidat auf den WM-Titel: Frankreich. Wobei man bei einem so großen Turnier zum jetzigen Zeitpunkt noch keine seriöse Prognose abgeben kann. Konkreter werden kann man da erst ab dem Viertelfinale.​

Und da ist Deutschland doch (noch) dabei?!​

Wenn’s gut läuft… Es könnte aber auch schon im Achtelfinale Schluss sein (gegen Frankreich?). Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es keinesfalls für mehr als das Halbfinale reichen wird.​

Wer hält sich denn Ihrer Meinung nach lange im Turnier?​

Eine gute Rolle spielen könnten neben Frankreich Argentinien, Portugal und England… vielleicht noch die USA.​

Im Ernst?​

Ja. Die US-Boys, allen voran (AC Mailand-) Stürmer Christian Pulisic, haben mich sehr überrascht – im positiven Sinne. Ich würde den Jungs den Einzug ins Halbfinale gönnen.​

Wer hat Sie bereits enttäuscht?​

Die Spanier. Die hatte ich stärker erwartet. Aber ich bin mir sicher, dass die Iberer diesen 0:0-Makel aus dem Auftaktspiel gegen Kap Verde noch wettmachen werden. Top besetzt sind sie ja, allein die guten Ergebnisse fehlen noch.​

Andere WM-Mannschaften können auch mit großen Namen glänzen. Gehört Deutschland dazu?​

Die Argentinier haben Lionel Messi, der mit seinen 38 Jahren beim 3:0 gegen Algerien gleich dreimal trifft; der Norweger Erling Haaland ist gegen den Irak zweimal erfolgreich, genauso wie der Franzose Kylian Mbappé gegen den Senegal. Und die Engländer haben den gegen Kroatien zweifachen Torgaranten Harry Kane! Spieler von solcher Qualität hat die DFB-Elf zurzeit nicht. Aber mit Joshua Kimmich wenigstens einen mentalen Leader.​

Ist das denn so wichtig? „Elf Freunde müsst ihr sein“, hat einst Sepp Herberger gesagt – um im Fußball erfolgreich zu bestehen.​

Stimmt schon. Aber: Die individuelle Klasse kann schon auch mal ein Spiel entscheiden.​

Am Schluss Ihr ultimativer Tipp: Wer wird Weltmeister?​

Ich mach’s andersrum: Deutschland wird‘s nicht! Und Italien auch nicht!​

Letzteres sagt Axel Heiner mit einem Schmunzeln auf den Lippen, schließlich hat sich die Squadra Azzurra zum großen Bedauern des bekennenden Italien-Fans erst gar nicht für die WM 2026 qualifiziert.