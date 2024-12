1 Auch in diesem Jahr dürfen sich die kleinen Weihnachtsmarktbesucher auf ein Kinderkarussell freuen. Dieses Foto entstand im Jahr 2022. Foto: Maute

Über 50 Stände bieten am kommenden Adventswochenende, vom 14. bis 15. Dezember, kulinarische Köstlichkeiten und kreatives Kunsthandwerk. Auch ein Karussell und echte Schafe warten auf die Besucher.









Der „Fürstliche Weihnachtsmarkt“ verwandelt die Hechinger Oberstadt auch in diesem Jahr wieder in ein festliches Winterwunderland. Schon am kommenden Adventswochenende ist es soweit. Das müssen Besucher wissen: