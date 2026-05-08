Hechinger Vesper: Emma Weiß erzählt von Olympia

Informationen aus erster Hand, dazu Wurstsalat und gemütliches Beisammensein. Das ist der Mix, den St. Luzen ab dem 21. Mai beim „Hechinger Vesper“ konfessionsübergreifend serviert.
Das ist in Hechingen ja fast nirgends mehr möglich: Mit „das“ meint Ulrike Stoll-Dyma zwanglose Treffen und Austausch, gern auch mit Bewirtung. Also einige Nummern kleiner und ruhiger als Vereinsfeste. Und damit kann die Zollernstadt mittlerweile tatsächlich nur mehr schwer dienen. Das katholische Bildungshaus springt überkonfessionell ein, und seine Leiterin hat nach dem sommerlichen Vesper für den Herbst gleich noch eine Idee.