Hechinger Trainer erklären: So gelingt der Einstieg ins Lauftraining

1 Die Lauftrainer von „Hechingen läuft“ Sybille Schmid, Stefan Fecker, Andrea Matheis, Karin Boll und Ute Fröhlich beraten Neueinsteiger auf ihren ersten Jogging-Einheiten. Foto: Roth

Die Laufsaison 2025 ist in vollem Gange. Fünf Lauftrainer von der Aktion „Hechingen läuft“ erklären, wie der innere Schweinehund überwunden werden kann, warum das Joggen ein gutes Gefühl gibt und wo es in Hechingen die schönsten Laufrunden gibt.









Steigen im Frühjahr die Temperaturen, erwacht in manchen Hobbyläufern der Wunsch nach einer Laufrunde. So auch bei vielen Laufneulingen. Der Beweis: Seit Ende März richtet die Leichtathletikabteilung des TV Hechingen in Kooperation mit der LG Steinlach-Zollern ihre Aktion „Hechingen läuft“ aus. Eine beachtliche Zahl an bisherigen Laufmuffeln trainiert seither zwei Mal in der Woche die Ausdauergrundlagen.