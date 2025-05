Eine gute Nachricht: Die Hechinger und natürlich viele Gäste von außerhalb dürfen sich 2025 auf ein klassisches Kinderfest mit allen liebgewordenen Elementen freuen. So lautete der Tenor der Mitgliederversammlung des Vereins Irma-West-Gemeinschaft, die im Gasthaus Löwen in Boll stattfand.

Rekordbeteiligung beim Völkerballturnier

Der erste Vorsitzende Stefan Walter konnte eingangs unter anderem Hechingens Erste Beigeordnete Dorothee Müllges und die Ehrenmitglieder Jürgen Weber und Klaus-Peter Walter begrüßen. Walter zog eine durchweg positive Bilanz des Kinderfestes 2024, bei dem auch Neuerungen wie die Verlosung zum Bieranstich oder der Kinderflohmarkt am Samstag auf gute Resonanz gestoßen sind. Ebenfalls positiv: Das Völkerballturnier fand bereits am Freitagmorgen statt, über 300 Schüler und Schülerinnen sorgten für eine Rekordbeteiligung. Aufregung gab es am Montagabend als parallel zum Feuerwerk eine Gewitterfront angekündigt war. Diese zog glücklicherweise an Hechingen vorbei und so konnte auf die spontane Räumung des Festplatzes verzichtet werden.

Verein hat eine Popcorn-Maschine gekauft

Auch das Kinderfest bleibt nicht verschont von Preissteigerungen. Grund genug für die Irma-West-Gemeinschaft, sich nach weiteren Einnahmequellen umzusehen. Erfreulich war das Engagement der Sponsoren. Der Verein selbst hat eine Popcorn-Maschine angeschafft, die unter anderem bei den Public-Viewing–Events im Weiherstadion auf Hochtouren lief und deren Erlös dem Fest zugute kommt.

Eine gute Reputation hat das Hechinger Kinderfest bei der Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder- und Heimatfeste, der der Verein angehört. Die Hechinger richteten die Jahrestagung 2025 der Arbeitsgemeinschaft aus, die Tagung im Rathaus und ein Festabend auf der Burg Hohenzollern stießen auf allseitiges Lob.

Eine gute Reputation hat das Hechinger Kinderfest bei der Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder- und Heimatfeste, der der Verein angehört. Die Hechinger richteten die Jahrestagung 2025 der Arbeitsgemeinschaft aus, die Tagung im Rathaus und ein Festabend auf der Burg Hohenzollern stießen auf allseitiges Lob.

7000 Euro Gewinn in der Kasse

Anschließend an den Bericht von Stefan Walter erstattete Kassiereren Gabi Hein den Kassenbericht zum Vereinsjahr 2024. Dieser schließt mit einem Gewinn von rund 7000 Euro bei Eingaben und Ausnahmen in Höhe von rund 140 000 Euro ab.

Über die Planungen für das Kinderfest 2025 berichtete wiederum Stefan Walter. Das Völkerballturnier am Morgen, die Verlosung am Freitag, der Flohmarkt am Samstag und die Beachbar des Jugendzentrums: Was sich bewährt hat, wird fortgeführt. Ansonsten finden Festhandlung, Umzug und Feuerwerk wie gewohnt statt, das gleiche gilt für die Kioske und den Rummel auf dem Festplatz im Weiher.

Der gesamte Vorstand kandidiert erneut

Einstimmig wurden sämtliche zur Wahl anstehenden Vorstandsmitglieder gewählt, die sich allesamt für eine weitere Periode zur Verfügung stellten. Es sind dies der 1. Vorsitzende Stefan Walter, der 3. Vorsitzende Michael Löffler, der Schriftführer Sebastian Mayer und die Beisitzer Monica Restle, Beatrice Wolf, Alexandra Gruler-Baeck und Silvie Beck sowie die Kassenprüfer Jürgen Wirth und Annette Schäfer.

Einberufung zur Mitgliederversammlung neu geregelt

Ebenfalls einstimmig wurde der Haushaltsplanung für 2025 zugestimmt, die Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 110 000 Euro vorsieht.

Unter dem Punkt „Wünsche und Anträge“ wurde schließlich noch eine Satzungsänderung beschlossen, die die Einberufung der Mitgliederversammlung neu regelt. Dorothee Müllges bedankte sich abschließend bei der Vorstandschaft: „Vielen Dank für ihr großartiges Engagement. Sie bewahren die Tradition, implementieren gleichzeitig neue Elemente und führen so das Irma-West-Kinder- und Heimatfest alljährlich zu einer alljährlich erfolgreichen Veranstaltung.“