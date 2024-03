Hechinger Tourismus-Magnet: Freilichtmuseum Stein schlägt Alarm

Die Anmeldungen von Schulklassen zum Besuch des römischen Freilichtmuseums Hechingen-Stein für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Bereits jetzt ist eine Steigerung gegenüber den Vorjahren festzustellen. Altersbedingt sind jedoch in letzter Zeit einige bewährte Führungskräfte ausgeschieden. Der Förderverein sucht daher dringend Personen, die gegen eine finanzielle Entschädigung Führungen, überwiegend an Werktagen, übernehmen können. Eine entsprechende Einweisung wird vor Ort geboten. Interessant sei diese Tätigkeit für Personen jeden Alters – auch für Senioren.

Der Vorsitzende Gerd Schollian schlägt Alarm. „Wenn wir keine neuen Leute bekommen, sehen wir uns leider gezwungen, gewünschte Buchungen, auch für jene, die schon jahrelang hierher kommen, abzusagen. Dies wäre für den Verein, der in Jahrzehnten zum Verständnis für die römische Geschichte Unwahrscheinliches geleistet hat, ein großer Verlust.“

Lesen Sie auch

Einweihung des Nordtores im Frühjahr

Trotz alledem, die Arbeiten auf dem Gelände des Freilichtmuseums wurden auch über die Wintermonate fortgesetzt. Das milde Wetter sorgte dafür, dass in ehrenamtlicher Tätigkeit die Rekonstruktion des römischen Nordtores mit Teilen der Umfassungsmauer soweit vorangeschritten ist, sodass dessen Einweihung im zeitigen Frühjahr stattfinden kann. Im Innenbereich des Museums wurde unter anderem das Lapidarium neu gestaltet und mit Malereien versehen.

Im Süden und Norden wurden neue Zäune gebaut, Treppen und Zufahrtswege erneuert. Schadhaftes original erhaltenes römisches Mauerwerk musste an verschiedenen Stellen repariert werden. Die neue Saison startet, bedingt durch das Osterfest, in diesem Jahr bereits am Karfreitag, 29. März. Zuvor findet am Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr im Hotel Lamm die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Die Tagesordnung umfasst Berichte des Vorstands, Entlastungen, Wahlen und den Punkt Verschiedenes.

Ausgrabungen werden im Mai fortgesetzt

Die seit Jahren andauernden Ausgrabungen werden in diesem Jahr unter Leitung des Amtes für Denkmalpflege Baden-Württemberg ab etwa Mitte Mai fortgesetzt. Zwei Grabungsfelder, auf deren Ergebnis mit Spannung gewartet wird, stehen zur Untersuchung an. Leider fehlen laut Pressemitteilung auch dabei ehrenamtlich tätigen Helfer, die jeweils werktags von Mittwoch bis Freitag mitarbeiten. Die Arbeit sei auch für Senioren, die etwas Abwechslung in ihren Alltag bringen wollen, bestens geeignet.