Hechinger Syrer droht Abschiebung: Arbeitgeber protestiert bei Dobrindt

Hussain Salan ist in Hechingen gut integriert. Er hat einen Ausbildungsplatz und eine Wohnung. Trotzdem droht ihm die Abschiebung. Dagegen rollt nun eine Protestwelle.
So stellt man sich in Deutschland einen Muster-Flüchtling vor: Hussain Salan, 2022 auf der Flucht vor den Schergen des damaligen syrischen Diktators Assad nach Deutschland gekommen, hat einen Ausbildungsplatz als Fachlagerist bei der Spedition Barth, bestreitet seinen Lebensunterhalt selbst, hat eine eigene Wohnung in einem Hechinger Stadtteil und hat zwei Deutsch-Kurse (A1- und A2-Niveau) bestanden.