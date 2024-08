Hechinger Stiftskirche: Wie der Stand bei den Bauarbeiten an der Orgel ist

1 Das Gerüst in der Stiftskirche hält einen Kran, mit dem die schweren Orgelteile von der hohen Empore heruntertransportiert werden können. Foto: Klaus Stopper

Seit einem Jahr ist die Hechinger Stiftskirchen-Orgel stumm. Durch einen Sturmschaden im Dach war Regenwasser in das Instrument gesickert. Jetzt haben die Reparaturarbeiten begonnen.









Der Sturm in August vorigen Jahres hat rund um Hechingen nicht nur zahllose Bäume umgerissen, er hat auch in das Dach der Stiftskirche knapp am Turm ausgerechnet dort ein Loch gerissen, wo eine Etage drunter die große Orgel steht. Regenwasser drang ein und rieselte direkt in die Orgelpfeifen. Das Instrument, das gerade mal etwas mehr als 20 Jahre als ist, war ein Sanierungsfall und konnte nicht mehr gespielt werden.