Hechinger Stadtteil: Tanja Saile ist neue Ortsvorsteherin in Beuren

Tanja Saile ist neue Ortsvorsteherin in Beuren

1 Hechingens kleinster Stadtteil Beuren hat eine neue Ortsvorsteherin. (Archivfoto) Foto: Renner

In Beuren war bis zur Ortschaftsratssitzung am Montagabend nicht klar, wer künftig den Posten des Ortsvorstehers übernimmt. Nun wurde Tanja Saile als Nachfolgerin von Peter Gantner gewählt.









Link kopiert



Der kleinste Hechinger Stadtteil Beuren hat eine neue Ortsvorsteherin. Tanja Saile übernimmt das Ruder vom bisherigen Ortsvorsteher Peter Gantner. Saile war bei der jüngsten Ortschaftsratswahl auch die Stimmenkönigin in Beuren. Das hat die konstituierende Ortschaftsratssitzung am Montagabend ergeben. Final muss dem noch der Gemeinderat zustimmen, was aber einer Formalie gleichen dürfte.