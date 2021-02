Hechinger Stadtbusverkehr Zwei neue Schleifen lösen das "Kleeblatt" ab

Künftig geben die Zuganschlüsse am Bahnhof den Takt für die Busfahrpläne vor. Es gibt dann einen Halbstundentakt ab 6 Uhr morgens in neu organisierten Schleifen, die eine sehr gute Anbindung an den Bahnhof und den Zugverkehr ermöglichen. Eine Ausweitung der Fahrzeiten am Abend, besonders an Freitagen und Samstagen, ist hingegen nicht geplant.