Hechinger Schulen: Unterrichtsbeginn, Elternabende, Einschulungsfeiern – eine Übersicht

Das neue Schuljahr beginnt nach den Sommerferien am Montag, 9. September. Die wichtigsten Termine der Schulen in Hechingen haben wir hier zusammengestellt.

Wie im ganzen Land beginnt auch an den Hechinger Schulen der Unterricht nach den Sommerferien wieder am Montag, 9. September. Eine spezielle Anfangsregelung gilt allerdings wieder für die neu gebildeten ersten Klassen der Grundschulen und für die fünften Klassen der weiterführenden Schulen. Nachfolgend die Anfangstermine der Hechinger Schulen für den 9. September im Einzelnen:

Grundschule Hechingen und Außenstelle Zollerschule

Beginn für die Klassen 2 bis 4 ist um 8.30 Uhr. Unterrichtsende ist an diesem Tag für alle Kinder um 12 Uhr, auch für die Kinder im Ganztag. Der Ganztag mit Mittagessen beginnt am Dienstag, 10. September.

Der Elternabend für die Eltern der angehenden Erstklässler findet am Mittwoch, 11. September, um 20 Uhr in der Grundschule am Schloßberg beziehungsweise in der Zollerschule statt.

Für die Erstklässler ist am Donnerstag, 12 September, um 13.30 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Johanneskirche. Danach findet die Aufnahmefeier in der Stadthalle „Museum“ von 14.30 Uhr an statt. Anschließend gehen alle Kinder in ihre erste Schulstunde an die Grundschule am Schloßberg (Klassen 1a-1d) oder in die Zollerschule (Klasse 1e).

Grundschule Sickingen

Beginn für die Klassen 2 bis 4 ist um 8.40 Uhr. Unterrichtsende ist um 12.15 Uhr. Für die Erstklässler ist am Freitag, 13. September um 15 Uhr Gottesdienst in der St. Antonius-Kirche. Danach findet die Aufnahmefeier in der Turn- und Festhalle in Sickingen statt. Anschließend gehen alle Kinder in ihre erste Schulstunde. Der Elternabend für die Eltern der angehenden Erstklässler in Sickingen findet am Mittwoch, 11. September, um 20 Uhr in der Grundschule Sickingen statt.

Alle wichtigen Informationen zum Schulanfang an der Grundschule Hechingen finden sich auch auf der Webseite der Schule unter www.grundschule-hechingen.de.

Grundschule Stetten

Schuljahresbeginn für die Klassen 2 bis 4 ist um 8.40 Uhr, Unterrichtsende ist 12.15 Uhr. In der ersten Schulwoche beginnt der Unterricht ausnahmsweise täglich um 08.40 Uhr und der Nachmittagsunterricht sowie die Hausaufgabenbetreuung entfallen.

Die Einschulungsfeier der Klasse 1 beginnt am Freitag, 13. September, um 14 Uhr mit einer kleinen Segensfeier in der Turnhalle in Stetten. Ab 14.30 Uhr findet die offizielle Einschulungsfeier ebenfalls in der Turnhalle statt. Danach gehen die Kinder mit ihren Klassenlehrern in die Schule zu ihrer ersten Schulstunde.

Alle Eltern, Geschwister, und weitere Verwandte und Freunde der Erstklässler sind eingeladen

Der erste Elternabend für die Klassen 1a und 1b findet am Mittwoch, 11. September um 19.30 Uhr in der Grundschule Stetten statt.

Realschule Hechingen

Beginn für die Klassen 6 bis 10 ist um 8.30 Uhr. Die Einschulungsfeier für die neuen Schüler der Klassen 5 findet am Montag, 9. September, um 15 Uhr in der Sporthalle der Realschule Hechingen statt. Aufgrund der aktuellen Sanierungs-Baumaßnahmen soll aber nur der untere Eingang der Realschule benutzt werden.

Albert-Schweitzer-Schule Hechingen

Beginn für alle Klassen (außer den Erstklässlern) ist am Montag um 8.25 Uhr. Für die Erstklässler und die neuen Schüler gibt es eine Einschulungs- und Willkommensfeier am 11. September um 9.30 Uhr.

Werkrealschule Hechingen

Unterricht für die Klassen 6 bis 10 beginnt um 8.30 Uhr. Die Einschulungsfeier für die neuen Schüler der Klassen 5 findet am Dienstag, 10. September, von 15 Uhr an in der Aula statt. Gymnasium Hechingen

Beginn für die Klassen 6 bis 12 ist um 8.30 Uhr. Die Einschulungsfeier für die neuen Schüler der Klassen 5 findet ab 15 Uhr in der Stadthalle Museum in Hechingen statt