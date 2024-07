BSZ in Hechingen: Schulleiter Dr. Roland Plehn geht in den Ruhestand

1 Dr. Roland Plehn, Schulleiter des BSZ in Hechingen, geht nach dem laufenden Schuljahr in den Ruhestand. Foto: Paula

Dr. Roland Plehn, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums in Hechingen, geht am Schuljahresende in den Ruhestand. Sein Nachfolger kommt von der Wilhelm-Schickard-Schule in Tübingen.









Link kopiert



Seit dem Jahr 2015 war Dr. Roland Plehn Schulleiter am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Hechingen. Zum Ende des laufenden Schuljahres geht Plehn in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Arndt Bayer, derzeit noch tätig an der kaufmännischen Wilhelm-Schickard-Schule in Tübingen. Dort ist er stellvertretender Schulleiter.