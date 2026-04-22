Hechinger Polizeiverordnung: Picknick im Fürstengarten bleibt erlaubt

Nicht alles, was in der Polizeiverordnung schwarz auf weiß verboten ist, wird auch verfolgt, verspricht die Stadt.
Dürfen Kinder künftig an Hechinger Hängen nicht mehr Schlitten fahren? Und riskiert man ein Bußgeld, wenn man sich im Fürstengarten auf die Wiese setzt? Einige sehr rigoros klingende Passagen in der Hechinger Polizeiverordnung, deren Neufassung gerade in den kommunalen Gremien diskutiert wird, nähren solche Befürchtungen. Bunte-Liste-Stadträtin Almut Petersen sprach speziell das Fürstengarten-Thema im Verwaltungsausschuss an. Sie „finde es blöd“, wenn Leute etwas falsch machten, die im Stadtpark die Grünfläche betreten.